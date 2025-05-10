Певица Ханна удивила выбором пляжного образа

Певица Ханна показала фигуру в крошечном бикини на Мальдивах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Уже несколько дней Ханна вместе со всей семьей отдыхает на Мальдивах. Для пляжа она предпочла пестрое бикини, солнцезащитные очки и бандану. Волосы она собрала в пучок и отказалась от макияжа. В кадре она также намазала себя маслом.

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Несколько недель назад Ханна стала гостьей 15-й премии «Прорыв года» журнала Moda Tropical. Певица выбрала для светского мероприятия черный полупрозрачный топ, голубые выцветшие джинсы со средней посадкой, кожаный ремень с заклепками и очки. Поп-исполнительница добавила к образу массивные браслеты и серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и темно-розовыми губами.

До этого Ханна выложила в личном блоге фото, где позировала в красном кружевном лифчике, поверх которого надела лаковый тренч. Образ дополнили серебряные серьги и кольца. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж с коричневой помадой.