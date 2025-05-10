Николь Кидман снова сменила имидж после своего шокирующего преображения на Met Gala

Николь Кидман вернулась к своей привычной причёске. На Met Gala актриса поразила поклонников своим смелым преображением и предстала с пикси-стрижкой. Правда, как оказалось, на кардинальные изменения во внешности Кидман так и не решилась, а прибегла к помощи старого доброго парика.

Теперь же актриса снова, как ни в чём не бывало, размахивает своей роскошной гривой на красных дорожках. На днях она поддержала своего мужа Кита Урбана на музыкальной кантри-премии ACM Awards. Длинные белокурые волосы — на месте. В общем, шалость удалась!

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