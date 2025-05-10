Актер Том Харди в кожаной куртке снялся для глянца

Актер Том Харди стал лицом нового выпуска журнала Esquire. Снимки опубликовало издание в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Том Харди позировал в джинсовой рубашке, белой футболке и кожаной куртке. На руках он держал домашнего питомца. Съемка прошла в одном из особняков в Великобритании.

В интервью изданию актер рассказал о проблемах со здоровьем после съемок.

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«У меня уже было две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска в спине, еще есть ишиас. А еще у меня вот эта болячка... Это подошвенный фасциит! Откуда это взялось? И почему? Почему?! Я еще потянул сухожилие в бедре. Теперь все разваливается на части, лучше точно не станет. Если только не сделать все стволовые клетки» — поделился Том Харди в разговоре с журналистами.

С 1999 по 2004 год Харди был женат на продюсере Саре Уорд. С 2005 по 2009 год он состоял в отношениях с Рэйчел Спид, от которой у него есть сын Луи. На съемках мини-сериала «Грозовой перевал» в 2009 году он встретил актрису Шарлотту Райли. В июле 2014 года пара сочеталась браком. У них есть двое детей.