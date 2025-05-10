Актриса Энн Хэтэуэй появилась на публике без макияжа на фоне слухов о пластике. Об этом сообщает Harper. 42-летняя Энн Хэтэуэй вышла на прогулку по Нью-Йорку в синих джинсах, черном топе, солнцезащитных очках и ботинках с острым мысом. Волосы она распустила и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную красоту. 6 мая Энн Хэтэуэй заподозрили в пластике после появления на Met Gala. Интернет-пользователи обратили внимание, что Энн Хэтэуэй стала выглядеть иначе и предположили, что она сделала пластические операции. Пока одни восхищались внешним видом актрисы, другие критиковали ее лицо. Недавно Энн Хэтэуэй стала гостьей премьеры фильма "Мысль о тебе", где исполнила главную роль. Голливудская актриса позировала на ковровой дорожке в облегающем красном платье-бюстье Versace с разрезами под грудью. Образ знаменитости дополнили остроносые туфли в тон, длинные серьги и кольца с массивными камнями. Энн Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма "Как стать принцессой". В нулевые она также играла главные роли в фильмах "Заколдованная Элла", "Дьявол носит Prada", "Как стать принцессой" и других лентах.