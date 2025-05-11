Возлюбленная рэпера Тимати Валентина снялась в откровенном образе

Беременная возлюбленная рэпера Тимати, Валентина Иванова, показала изменившуюся фигуру в купальнике. Она выложила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров Валентина Иванова сидела в черном крошечном бикини, которое дополнила цепочкой с кулоном и браслетом Van Cleef & Arpels. Модель предстала перед камерой с собранными в пучок волосами и без косметики. Девушка была запечатлена во время отдыха с рэпером и его детьми на Мальдивах.

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«Было хорошо», — подписала пост Иванова.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

В апреле Валентина Иванова спровоцировала слухи о пополнении в семье. Она опубликовала видео, в котором сидела в автомобиле и разговаривала с кем-то по телефону. Сначала модель рассказала о хорошей погоде, а после сообщила, что сделала тест на беременность. Когда Тимати сел в машину, девушка сказала, что беременна. Иванова вышла из автомобиля, а исполнитель последовал за ней. Пока одни подписчики поздравляли пару, другие предположили, что это шутка.

Позже мать Тимати Симона Юносова выложила видео, где случайно показала Валентину Иванову с округлившимся животом.