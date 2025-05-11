Хирург объяснил, как убрать нависшее веко

Нависшее верхнее веко — это не только эстетическая, но и часто функциональная проблема. При выраженных изменениях единственным надежным способом коррекции становится хирургическое вмешательство. Однако в зависимости от степени «нависшей» проблемы можно найти и другой выход. Как убрать нависшее веко, «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга центра инновационной медицины Damas Medical Center Дениса Сергеева.

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Со временем или по причине наследственности кожа в области глаз теряет упругость, появляются избытки тканей, а у некоторых пациентов формируются жировые грыжи.

«Важно отметить: проблема нависшего века не всегда связана с возрастными изменениями — нередко за такой операцией обращаются молодые пациентки в возрасте 25–35 лет, имеющие анатомические особенности от природы. Есть и обратные примеры: когда приходят пациентки в зрелом возрасте, не имеющие показаний к такого рода эстетическим коррекциям, однако чаще всего это пациентки, заранее принимающие меры профилактики нависшего века», — уточнил специалист.

Домашний уход

На всех этапах возрастных изменений рекомендуется регулярный грамотный уход, подчеркнул доктор:

косметические средства с ретиноидами, антиоксидантами, пептидами и гиалуроновой кислотой способны замедлить процессы старения кожи век, улучшить ее текстуру и повысить эластичность;

лимфодренажные техники массажа в домашних условиях также могут временно уменьшить отечность и улучшить микроциркуляцию.

«Однако домашний уход обладает только поддерживающим действием и не способен устранить уже сформировавшееся нависание кожи. Он очень важен для достижения результатов в рамках комплексного подхода к эстетике переорбитальной зоны», — уточнил врач.

Минимально инвазивные методы

По словам специалиста, когда выраженность изменений становится более заметной, пациентам предлагаются аппаратные и инъекционные процедуры:

Ботулинотерапия: позволяет достичь эффекта «открытого взгляда» за счет ослабления действия мышц, опускающих бровь. Также она рекомендована пациентам в качестве средства профилактики.

позволяет достичь эффекта «открытого взгляда» за счет ослабления действия мышц, опускающих бровь. Также она рекомендована пациентам в качестве средства профилактики. Ультразвуковой SMAS-лифтинг и радиочастотные методы: стимулируют синтез коллагена, не нарушая целостности кожи.

стимулируют синтез коллагена, не нарушая целостности кожи. Лазерное омоложение: позволяет укрепить тонкую кожу века и сгладить мелкие морщины.

«Эти процедуры подходят пациентам с минимальными изменениями и дают временный эффект, который требует регулярного поддержания», — подчеркнул доктор.

Основное решение

По мнению специалиста, при выраженном нависании века единственным эффективным методом остается хирургическое вмешательство.

Основные варианты хирургической коррекции:

Классическая блефаропластика верхних век — через разрез в естественной складке удаляются избытки кожи, устраняются жировые грыжи, при необходимости проводится иссечение круговой мышцы глаза. Рубец располагается в складке века и со временем становится практически незаметным.

— через разрез в естественной складке удаляются избытки кожи, устраняются жировые грыжи, при необходимости проводится иссечение круговой мышцы глаза. Рубец располагается в складке века и со временем становится практически незаметным. Эндоскопический лобно-височный лифтинг — рекомендуется при сочетании нависания верхнего века с опущением латеральной части брови. Через небольшие разрезы в волосистой части головы производится подъем тканей лба и височной области, что позволяет естественным образом раскрыть взгляд и устранить тяжесть верхнего века без удаления значительного объема кожи.

«Операции могут проводиться как изолированно, так и в комбинации для достижения наиболее гармоничного результата. Продолжительность вмешательства составляет от 40 минут до 2 часов, в зависимости от объема работы. Реабилитационный период обычно занимает 7–10 дней», — добавил пластический хирург.

Комплексный подход

В случаях, когда изменения затрагивают не только веки, но и лобную или височную зоны, врач порекомендовал комбинированные операции. Дополнительно могут применяться:

Нижняя блефаропластика — для коррекции нижнего века, достижения оптимального результата во всей переорбитальной области.

— для коррекции нижнего века, достижения оптимального результата во всей переорбитальной области. Кантопексия — укрепление наружного угла глаза для улучшения формы глаза.

— укрепление наружного угла глаза для улучшения формы глаза. Липофилинг периорбитальной зоны — восполнение объема при его дефиците вокруг глаз.

«Эти сочетания позволяют добиться более выраженного и долговременного омолаживающего эффекта», — заключил Сергеев.

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