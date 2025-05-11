Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева продемонстрировала фигуру в боди с декольте. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анастасия Ивлеева показала, как провела майские праздники со своим супругом Филиппом Бегаком в деревне. На одном из кадров 34-летняя телеведущая позировала в поле. Блогерша стояла в белом боди с декольте и голубых джинсах с кожаным черным ремнем. Знаменитость предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. На других снимках Ивлеева позировала вместе с мужем.

В апреле Анастасия Ивлеева снялась в крошечном купальнике после слухов о пластике груди. Она позировала в серо-голубом бикини, поверх которого надела белую рубашку. Телеведущая дополнила пляжный образ черными очками и платком на голову. Знаменитость была запечатлена сидя на побережье с телефоном в руках.

Слухи о том, что звезда сделала маммопластику, появились в конце декабря 2024 года. Тогда Анастасия Ивлеева поделилась фото вместе со своим супругом Филиппом Бегаком. На снимках у экс-ведущей передачи «Орел и решка» заметно выделялся бюст, в том числе благодаря надетому ею корсету. В комментариях подписчики выразили мнение, что знаменитость подтянула грудь с помощью пластической операции.

Позже хирург Денис Агапов опроверг слухи о том, что блогерша увеличила грудь. Сама Ивлеева не комментировала сплетни.