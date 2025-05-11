Певица Ольга Серябкина выложила фото в крошечном купальнике

Певица Ольга Серябкина продемонстрировала ягодицы в крошечном купальнике. Артистка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Ольга Серябкина показала, как провела майские праздники. Певица рассказала, что за выходные успела не только поработать, но и отдохнуть. На одном из кадров экс-солистка группы SEREBRO была запечатлена в крошечном желтом вязаном бикини с аппликацией в виде цветов и черных солнцезащитных очках. Поп-исполнительница предстала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость стояла в море боком к камере.

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«Майские праздники были максимально в работе. 3 концерта, 6 самолетов, 3 дня отдыха. Баланс соблюден. Решили делать такие кэмпы регулярно. И кстати, в Москве я уже была 9 мая. Для меня было важно провести этот день с семьей на Родине», — написала артистка.

На днях Ольга Серябкина выложила фото, где была запечатлена в черном кожаном комплекте, который состоял из куртки с заклепками и микроюбки. Певица также надела солнцезащитные очки. Поп-исполнительница собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественном стиле.