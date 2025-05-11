Косметолог рассказал, как правильно ухаживать за кожей летом

Главные летние враги кожи - солнечные лучи, сухой воздух и появление отеков из-за жары. Какие уходовые средства стоит иметь в косметичке, чтобы избежать негативного влияния теплой погоды, "РГ" рассказала технолог-косметолог Екатерина Ценина.

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Защита от беспощадного солнца

Эксперт утверждает, что даже если не загорать целенаправленно, но дневной показатель УФ-индекса выше трех баллов, необходимо использовать SPF-защиту. В обычных условиях ее уровень должен составлять не менее 30, а при нахождении на активном солнце - 50.

«Солнечное излучение является одной из главных причин преждевременного старения кожи. Оно способствует разрушению коллагена и эластина, что проявляется в виде ранних морщин, пигментных пятен и потери упругости. Применение в дневном уходе санскрина блокирует UVA и UVB-излучение и защищает клетки кожи от повреждений и оксидативного стресса», — уточнила она.

Современные солнцезащитные кремы, по ее словам, подходят для любого типа кожи, имеют легкую консистенцию и некомедогенный состав, поэтому добавить их в свой обычный дневной уход не составит труда.

Увлажнения много не бывает

Сухой летний воздух сильно раздражает кожу, буквально забирая из нее влагу. А вследствие смены температур при входе с жаркой улицы в кондиционированное помещение жидкость покидает клетки еще быстрее. Таким образом, кожа становится пересушенной, склонной к появлению морщин. Поэтому в дневной и вечерний уход необходимо включить дополнительные увлажняющие средства. Они питают и увлажняют кожу, повышают тургор, восстанавливают здоровый цвет лица и защитный барьер. Ценина рекомендует в дневном уходе после очищения кожи наносить увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой, затем крем с похожим составом, а уже после санскрин.

Избавляемся от отеков

В жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются, в них накапливается жидкость, кровь застаивается и возникает отек. Еще одна причина его возникновения - дефицит воды. Если не пить много воды, организм начинает делать запасы, в том числе в мешках под глазами. Для избавления от отеков специалист рекомендует использовать лимфодренажную маску с красными водорослями и кофеином. Эти активные ингредиенты способствуют улучшению кровообращения, эффективно снимают отеки и придают коже свежий и сияющий вид. Маску можно использовать перед утренним уходом на очищенной коже, усиливая ее действие легким лимфодренажным массажем.

По словам косметолога, наибольший эффект на качество кожи летом окажет комплексный подход. Правильное питание, избегание дефицита жидкости, достаточная физическая активность, отказ от вредных привычек вкупе с применением правильной уходовой косметики помогут сохранить кожу здоровой и сияющей даже в жаркую погоду.