Модель Решетова представила образ японской школьницы

Модель и блогерша Анастасия Решетова снялась в мини-юбке после обвинений в чрезмерной худобе. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Анастасия Решетова улетела на отдых в Токио. На одном из фото модель стояла перед зеркалом в белом поло, темно-синем жилете и мини-юбке. Блогерша дополнила свой образ черными гольфами, кроссовками и черной кожаной сумкой Hermes. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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В конце марта Анастасия Решетова показала кадры, сделанные во время отдыха с сыном Ратмиром в Дубае. На одном из снимков модель стояла перед зеркалом в черном облегающем топе, леггинсах, кепке с надписью и кроссовках. Блогерша добавила к образу кожаную сумку и часы. Знаменитость позировала с распущенными волосами. Интернет-пользователи заметили, что Анастасия Решетова сильно похудела.

«Очень сильно похудела... А такая худоба это красиво?», «Вы здоровы? Срочно в санаторий!», «Раньше фигура была шикарной, а сейчас пожалеть хочется», «Что-то вы совсем исхудали. Зачем?» — писали подписчики модели.

В 2014 году модель стала обладательницей титула «1-я Вице-мисс России» и в том же году познакомилась с рэпером Тимати. В 2019 году Анастасия Решетова впервые стала матерью. Она родила сына от возлюбленного. Блогерша и исполнитель назвали мальчика Ратмиром. Осенью 2020 года знаменитости расстались.