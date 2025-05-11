Невеста певца Григория Лепса продемонстрировала фигуру в купальнике. Девушка разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя Аврора Киба стояла перед камерой в бикини. Девушка позировала с распущенными волосами и без косметики.

© Газета.Ru

На днях невеста Григория Лепса посетила его концерт в Дубае. Аврора Киба появилась на мероприятии в красном мини-платье с декольте. Девушка уложила волосы и сделала макияж с блестящими тенями, румянами, хайлайтером и блеском для губ. Она опубликовала в личном блоге видео, где танцевала с подругой в то время, как артист пел на сцене.

Несколько недель назад Аврора Киба вышла в свет в красном платье с прозрачным кружевом и открытыми плечами. Невеста Григория Лепса дополнила наряд меховой накидкой, серьгами, колье, кольцом и бордовым кожаным клатчем. Визажист сделал девушке макияж с черной подводкой и блеском для губ, а стилист уложил волосы в гладкий пучок.

До этого Григорий Лепс вместе с Авророй Кибой посетил премию Жара Music Awards. Певец был в кожаных брюках, белой рубашке и сером пиджаке. Его возлюбленная позировала в белой юбке с разрезом и топе без рукавов. Волосы она уложила мягкими локонами и сделала дневной макияж.