Анфиса Чехова поделилась кадрами с отдыха на Бали

Телеведущая и блогерша Анфиса Чехова продемонстрировала фигуру в мини-платье с глубоким декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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47-летняя Анфиса Чехова предстала перед камерой в коричневом льняном мини-платье с декольте, которое дополнила солнцезащитными очками, кольцом, плетеной сумкой Loewe и кожаными сандалиями. Телеведущая также надела золотую цепочку с кулоном и кольца. Блогерша позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на Бали.

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У Анфисы Чеховой есть сын от актера Гурама Баблишвили. Знаменитость подчеркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с ребенком. Соломон несколько раз в год летает к отцу на родину — семья артиста живет в Тбилиси. Звезда отмечала, что мальчик хорошо говорит по-грузински благодаря своим родственникам и многое знает о культуре этой страны.

Супруги развелись весной 2017 года. Телеведущая рассказывала, что рассталась с Баблишвили, поскольку «устала быть основным локомотивом» в семье, а позже актер публично признался, что не был верен в браке, и просил прощения у бывшей жены.