Певица Дуа Липа снялась в сияющем откровенном боди без штанов. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

29-летняя Дуа Липа позировала перед камерой в черном боди, украшенном стразами и золотыми цепями. Певица добавила к нему длинные кожаные перчатки, массивный чокер из цепей Chanel и сетчатые колготки. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с подводкой, блестящими тенями, румянами, хайлайтером и розовой помадой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Дуа Липа выложила в личном блоге фото, где была запечатлена в сером боди, которое сочетала с бежевой прозрачной юбкой-миди, графитовым длинным пальто, черными туфлями на каблуках и красной сумкой на плечо. Певица дополнила образ очками для зрения и золотой цепочкой с кулоном. Знаменитость сделала гладкую укладку и макияж в естественном стиле. Артистка позировала в лифте.

Позже Дуа Липа впервые вышла в свет с женихом, актером Каллумом Тернером. Они появились на балу Met Gala, который прошел в Нью-Йорке. Певица выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное макси-платье Chanel, украшенное пайетками и перьями. Поп-исполнительница добавила к наряду длинные перчатки в стразах, кольца, массивное колье и серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с черными стрелками и коричневым блеском для губ. Каллум Тернер позировал перед фотографами в белой рубашке с галстуком, черном брючном костюме и туфлях.