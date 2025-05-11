Бейонсе предстала в откровенном американском образе

Певица Бейонсе продемонстрировала фигуру в корсетном боди и сетчатых колготках. Знаменитость опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время ее тура «Cowboy Carter».

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На одном из кадров 43-летняя Бейонсе предстала в белом корсетном боди со шнуровкой спереди, которое сочетала с сетчатыми колготками, чапами с бахромой и казаками с блестящими носами. Певица дополнила образ ремнем с золотой пряжкой и серьгами. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками, коричневыми тенями и персиковым блеском для губ. Поп-исполнительница держала в руках американский флаг.

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В феврале Бейонсе выложила фото, где предстала перед камерой в золотом пеньюаре и длинных перчатках в тон. Тело и лицо певицы были покрыты золотой краской. Артистка также надела массивное кольцо и серьги. Исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями. Знаменитость рекламировала новый парфюм Cé Lumière собственного бренда.

Позже Бейонсе снялась в белом шелковом макси-платье с вырезом до бедра и декольте. Певица дополнила образ массивными блестящими серьгами. Поп-исполнительница предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками, серебристыми тенями и матовой помадой.