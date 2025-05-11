Супермодель 1990-х Синди Кроуфорд вышла на публику в брючном костюме. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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59-летняя Синди Кроуфорд позировала в темно-синем комплекте, который состоял из жилета, жакета и широких брюк. Супермодель добавила к костюму серьги-кольца, наручные часы, черные босоножки на каблуках и кольца. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж с коричневыми тенями и нюдовой помадой.

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В конце июля прошлого года Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер посетили открытие выставки OMEGA House в Париже. На мероприятии супермодель 90-х появилась в черном платье-комбинации и босоножках на маленьких каблуках. Звезда подиумов добавила к образу серьги, золотую цепочку, браслеты и красный клатч. Кайя Гербер позировала перед фотографами в черном мини-платье с декольте и бордовых остроносых туфлях. Она надела серьги, часы и золотую цепочку.

В октябре Синди Кроуфорд показала фигуру в купальнике. Она позировала лежа на боку на фоне пальм. Супермодель была одета в лавандовый слитный купальник с атласной лентой на талии и соломенную шляпу. Волосы звезда распустила и отказалась от макияжа.