Названа «законодательница моды» для стран СНГ

При этом 80% отечественной одежды изготавливается из импортного сырья.

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Рынок активно развивается благодаря поддержке властей, отметил президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вопрос производства тканей и сырья — это самый важный вопрос на повестке. В абсолютном большинстве, на 80%, наша одежда, всё, что мы потребляем, производится из импортного сырья, в том числе и фурнитура. Но есть хорошая тенденция, что на сегодняшний день, на примере Москвы и области, половина производителей изготавливает одежду, и эта одежда реализуется потом по всей России. Причём, российский экспорт наполовину состоит тоже из одежды. Мы — своеобразные законодатели мод для всей России, для стран СНГ и для близлежащих стран. То есть это тоже результат того, что Москва, область, правительство поддерживают наших предпринимателей».

Ранее стало известно, что Москва и область введут рекордное число объектов для лёгкой промышленности. Такие данные приводятся в исследовании консалтинговой компании NF Group, пишут «Ведомости».

Общий объём площадей формата light industrial по итогам 2025 года составит 400 000–450 000 кв. м. Как отметили эксперты, объёмы ввода таких площадок растут на фоне повышенного интереса девелоперов и инвесторов к этому формату. По их словам, такие объекты привлекают возможностью получить льготы от мэрии Москвы за создание рабочих мест.

Затоваривания рынка на фоне резкого роста объёмов ввода новых площадей не ожидают, качественного предложения недостаточно, а вакансия минимальна, подчеркнули специалисты рынка.