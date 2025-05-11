51-летняя супермодель выложила фото в пафосном костюме

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась в топе и кожаных брюках. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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51-летняя Хайди Клум была запечатлена в темно-сером облегающем топе с прозрачной вставкой, черных кожаных брюках, толстовке на молнии и сапогах на каблуках. Супермодель дополнила образ солнцезащитными очками и кольцами. Телеведущая стояла перед зеркалом с распущенными волосами и без макияжа. На других снимках знаменитость позировала с дизайнером бренда Vetements Гурамом Гвасалия.

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У Хайди Клум есть четверо детей: дочь Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также сыновья Генри, Йохан и Лу от британского музыканта Сила. Сейчас супермодель состоит в браке с гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитости поженились в 2019 году.

В конце апреля Хайди Клум и 20-летняя Лени снялись в новой рекламной кампании итальянского бренда Intimissimi. На одном из кадров супермодель и девушка позировали в шелковых комплектах белья. Манекенщица предстала в молочном бюстгальтере и трусах с кружевом, а Лени была запечатлена в белье черного цвета.