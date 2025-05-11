Какой педикюр будет в моде этим летом

Лето — это время, когда ноги перестают прятаться в обуви и требуют особого внимания. Педикюр становится не просто гигиенической процедурой, а элементом образа, продуманным до мелочей. В этом сезоне мода диктует интересные цветовые решения, необычные детали и смелые текстуры. А чтобы ногти выглядели безупречно дольше, важно знать несколько профессиональных хитростей — ими поделилась мастер маникюра Елена Володина.

Полупрозрачный блеск — эффект «влажных ногтей»

Глянцевый, полупрозрачный педикюр с эффектом влажных ногтей — это главный хит сезона. Вместо плотных оттенков выбирайте лаки с нежными молочными, розовыми или карамельными нотами.

«Добавьте ультраглянцевый топ — и ногти будут выглядеть так, будто только что покрыты капельками росы», — утверждает эксперт.

Такой педикюр идеально сочетается с босоножками в стиле минимализм и легкими струящимися тканями.

Цветные французские кончики

Классический френч остается, но трансформируется: кончики ногтей окрашиваются в яркие летние оттенки — мятный, лимонный, лиловый, коралловый. Или даже все разом. Особенно эффектно этот вариант смотрится на коротких ногтях с квадратной формой. Секрет — делать линию улыбки чуть шире, чем в маникюре, чтобы она была заметнее на фоне загорелой кожи.

Металлизированные или матовые акценты

Металлик на ногтях продолжает триумфальное шествие. В педикюре особенно популярны золотые и серебряные вкрапления — их можно добавить в виде фольги, втирки или тонких геометрических линий. Такой дизайн сочетается с минималистичной обувью на тонких ремешках и акцентными украшениями на щиколотках. На другом конце спектра — благородная матовая поверхность, которая смотрится элегантно и дорого.

Идеальная подготовка: замачивание в холодной воде

Вопреки распространенному мнению, ноги лучше подготавливать к педикюру не в горячей, а в прохладной воде.

«Она предотвращает излишнее набухание кожи, из-за которой можно удалить слишком много и спровоцировать огрубение стоп», — говорит нейл-мастер.

Долговечность покрытия: запечатывание краев

Чтобы лак держался не меньше месяца, наносите его не только на верхнюю поверхность ногтя, но и слегка заходите на свободный край. Это предотвращает сколы и создает эффект салонного покрытия даже при обычном нанесении.

Идеально ровная поверхность: капля масла перед сушкой

Чтобы педикюр не собирал мелкие ворсинки и был идеально гладким, перед финальной сушкой капните на каждый ноготь каплю масла для кутикулы. Оно создаст защитную пленку, предотвратит появление микротрещин и придаст дополнительный блеск.