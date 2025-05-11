«Просто бред». Косметолог раскритиковала тренд на похудение на скумбрии

Распространяемые медицинскими блогерами сомнительные советы по похудению, например, о том, что скумбрия, картошка и маринованные огурцы хорошо подходят для сброса веса, вводят людей в заблуждение. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-дерматолог, невролог, косметолог и руководитель сети клиник эстетической медицины Марият Мухина.

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По ее словам, подобные рекомендации от людей без медицинского образования могут навредить здоровью людей. Она также призвала привлекать подобных блогеров к ответственности. Врач объяснила, что заявление о том, что скумбрия является диетическим продуктом, не имеет никакого отношения к действительности, так как злоупотребление этой рыбой, напротив, провоцирует набор веса и ухудшение обмена веществ.

А маринованные овощи уже не содержат никаких витаминов, практически пустышка, плюс соли, сахар и так далее. Просто бред. И вот такой бред нужно заканчивать: запретить заниматься медицинским блогингом лицам без образования, — подчеркнула Мухина.

Другой опасный бьюти-совет — инъекции физраствора для сжигания подкожного жира. Можно ли использовать такой метод для похудения и чем это чревато, «ВМ» обсудила с экспертом.