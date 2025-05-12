«Покусанная пчелами алкоголичка». Дакота показала последствия пластики

Российская певица Рита Дакота показала последствия неудачной пластической операции на лице со словами «покусанная пчелами алкоголичка». Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

35-летняя исполнительница продемонстрировала оставшийся после процедуры мешок под глазом, отметив, что он сохраняется на протяжении 10 месяцев.

«Когда я улыбаюсь, этот мешок перекрывает мне полглаза, как будто я покусанная пчелами алкоголичка», — заявила автор поста.

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При этом звезда не стала раскрывать имя врача, который провел операцию. Она пояснила, что данный специалист имеет хорошую репутацию и испортил ей внешность ненамеренно. Однако, по словам Дакоты, медик отказался признавать свою ошибку.

В то же время знаменитость отметила, что неудачная пластика повлияла на ее работу.

«Отказала новому крутому шоу на "Пятнице" недавно из-за этого. Клип один дорогущий запорола, потому что везде ужасно выгляжу. Это, конечно, боль», — посетовала певица.

Также она добавила, что рассматривает возможность скорректировать внешность у другого врача.

В феврале Рита Дакота также показала видео рыданий после пластики со словами «я самая стремная на планете».