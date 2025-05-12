Дилетта Леотта восхитила фанатов откровенным образом в крошечном бикини

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

Сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN покаталась на яхте на Сицилии. Она продемонстрировала фото, где позирует на борту судна в крошечном розовом бикини. Так, комплект включал в себя топ с треугольными чашками и декором в виде подвесок с бусинами и V-образных трусов.

© Lenta.ru

В то же время 33-летняя знаменитость распустила волосы и дополнила образ серьгами-пусетами и кольцами на пальцах.

В апреле 50-летняя американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен в прозрачной юбке вышла в свет с 31-летним возлюбленным