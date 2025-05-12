55-летняя поп-звезда снялась в облегающем комбинезоне

Звезда датского происхождения Санни Шарлотта Карлсон, более известная как Вигфилд, снялась в откровенном образе. На соответствующие кадры, опубликованные в TikTok, обратило внимание Daily Mail.

55-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в кожаном экстремально коротком комбинезоне, который облегал ее фигуру. Помимо этого, она надела ботфорты в тон на широкой платформе и каблуке. В то же время знаменитость собрала завитые в кудри волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки.

Ранее в мае 50-летняя телеведущая в бикини отдохнула на яхте. Папарацци запечатлели телезвезду Ларсу Пиппен в купальнике цвета хаки.