На маркетплейсах скупают фигурки вирусных интернет-мемов, созданных при помощи нейросетей. Так, на Wildberries вырос спрос на фигурки Бомбардиро Крокодило, Балериной Капучино, Тралалело Тралала. В CDEK.Shopping также зафиксировали большое количество запросов на товары с изображением этих и других ИИ-персонажей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mpstats.

В апреле выручка продавцов товаров с этими мемами на Wildberries составила 15,3 млн руб., что в 100 раз больше по сравнению с мартом. Продажи таких товаров на Ozon в марте составляли 13 тыс. руб., а в апреле уже 1,5 млн руб. На «Яндекс Маркете» продажи в марте составили 283 руб., в апреле — 35 тыс. руб.

В CDEK.Shopping рассказали, что особым спросом пользуется Бомбардиро Крокодило. На товары с его изображением приходится 26% от общего числа запросов. Чуть менее популярны Тралалело Тралала и Шпиониро Голубино — их доля составила 21% и 13% соответственно. Замыкают рейтинг Балерина Капучино (10%) и Ларили Ларила (8%). Самым непопулярным оказался Шампанзини Бананинни, лишь 4% запросов связано с ним.

В Mpstats отмечают, что стремительный рост продаж товаров с мемами на Wildberries демонстрирует, как интернет-тренды мгновенно превращаются в потребительский спрос. Приобретает их, как правило, молодая аудитория: подростки и студенты.

Однако продавцы видят краткосрочность тренда и не делают большие ставки на него — не грузят товары на склады маркетплейсов и делают печать на товарах только по факту заказа.

Ранее Nidgus по мотивам коллекции спортивной одежды и обуви для тренинга от Demix создал фигурки типичных посетителей тренажерных залов и покупателей «Пятерочки».