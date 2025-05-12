Жена миллиардера Доронина опубликовала снимок в крошечном бикини

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала архивное фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 354 тысячи подписчиков.

Манекенщица продемонстрировала сделанный во время беременности снимок, приурочив пост ко Дню матери. Она предстала перед камерой, сидя на песке в крошечном коричневом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и V-образных трусов.

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Также избранница предпринимателя надела белую рубашку, дополнила образ золотистыми серьгами и отказалась от макияжа.

«Благодарна за величайший подарок быть матерью», — указала она в подписи.

В декабре 2024 года Кристина Романова позанималась спортом в откровенном наряде.