Коллаген для кожи: когда он действительно работает

Многие уверены, что прием коллагена – прямой путь к красивой коже и волосам. Но все не так просто. Коллаген – это белок, и его усвоение зависит от множества факторов.

После приема коллаген сначала расщепляется в желудке с помощью фермента пепсина. Если кислотность снижена или есть проблемы с ЖКТ, усвоение нарушается. Затем в кишечнике он распадается на аминокислоты и поступает в печень – главный центр распределения ресурсов в организме. Именно печень решает, куда направить полученные аминокислоты.

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Но если уровень общего белка в организме ниже 75 г/л, эти аминокислоты пойдут на поддержку жизненно важных органов, а не на восстановление кожи, ногтей или волос. Только при нормальной работе пищеварения и достаточном уровне белка коллаген действительно будет работать «на красоту».

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.