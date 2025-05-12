Ивлеева попозировала в мини-шортах на фоне трактора

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,4 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой на фоне трактора в белом топе и мини-шортах с принтом. Также она надела желтый халат длины макси с цветочным узором, широкополую соломенную шляпу и коричневые сапоги в ковбойском стиле.

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В то же время знаменитость запечатлели в черном топе с открытой спиной, белой юбке до колена, прозрачных гольфах и остроносых туфлях на каблуках. В данном образе она позировала на лужайке рядом с коровой.

В апреле Ивлеева показала откровенные фото из отпуска.