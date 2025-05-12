Пять видов трендовых юбок на лето

Желание быть в тренде присутствует практически у каждой модницы, которая хочет продемонстрировать свой стиль и отменный вкус окружающим. Но одних брюк и джинсов не достаточно, стоит приобрести на теплое время года платья и, конечно, юбки! Разберем пять актуальных моделей, которые достойны появиться в вашем гардеробе.

Асимметрия

Вот уже несколько сезонов подряд асимметричные предметы гардероба пользуются особой популярностью. И юбки не исключение! Ткань можно подобрать конкретно под ваш образ: есть модели из плотного твида или джинсы, а есть атласные, кружевные.

Джинса — писк сезона

Разные-разные джинсовые юбки заполонили офлайн и онлайн магазины. Обратите внимание на асимметричные модели из джинсы, о которых мы говорили выше. Также присмотрите костюмы из цветного денима, обычно они состоят из укороченного жакета и мини-юбки. Такой вариант очень удобен и универсален: можно носить вместе, а можно и по отдельности с другими элементами гардероба.

Трикотаж в длине миди

Невероятные утонченные модели для любительниц стиля old-money. Такие юбки хорошо подчеркивают фигуру и вытягивают силуэт. Кстати, как и варианты из денима, такие юбки тоже часто продаются комплектом с кардиганами. Для прохладных летних дней подойдет просто идеально.

Юбка-шорты из кружева

Самый свежий тренд, который смотрится очень интересно и интригующе на стройных ногах. Сочетать можно с пиджаком, облегающим топом или даже худи. В таком варианте можно устроить фотосессию, вы будете выглядеть привлекательно и свежо, не бойтесь экспериментов!

Плиссировка и складки

Пожалуй, самый многогранный вариант из всех. Плиссированные юбки в этом сезоне можно носить в любой удобной вам длине, а также в любом виде ткани. Есть варианты для большого тенниса или прогулок — более короткие, а для свиданий или важного мероприятия советуем отдавать предпочтения длине миди в однотонном исполнении из легкой ткани.

Выбор юбки — очень интересный процесс, так как актуальных моделей много и хочется выбрать самое лучшее и трендовое. Пусть эта подборка станет для вас помощником, и позволит вам чувствовать себя на все сто в этом сезоне.