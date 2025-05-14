Что такое гринвошинг и какая косметика считается органической

Наравне с развитием эко косметики, в бьюти-бизнесе так же стал развиваться и гринвошинг. Некоторые производители обходятся лишь громкими заявлениями о том, что их продукт органичен и безопасен, скрывая за ложной маркировкой настоящий состав.

© Be Icon

Так как же узнать, какая косметика все же действительно является органической? Для этого вам всё же придется научиться читать составы, или можно обзавестись некоторыми приложениями на телефон, помогающими определить настолько ли экологичен продукт, как заявляет о том производитель.

Об экосертифицированности и этичности нам говорят различные пометки, принятые за стандарт. BDIH, ECO CERT, SOIL ASSOCIATION или любой другой -- если вы видите подобную отметку на упаковке, значит косметика не тестировалась на животных и не имеет в себе продукты животного происхождения. А так же именно эти знаки говорят нам о нетоксичности и безвредности состава для нашей кожи.

Dr.Hauschka

Dr.Hauschka - один из первых немецких органических брендов, который прошёл экосертификацию. Никаких тестов на животных, безопасный состав, специально выращенные растительные компоненты для употребления в продукты данного производителя. Продукция бренда уже давно пользуется популярностью на рынке экологически чистой косметики.

Weleda

Производство этой марки известно тем, что его состав полностью безвреден, а продукцию для новорожденных можно покупать без каких-либо сомнений. На сегодняшний день этот бренд находится в легком доступе и есть почти во всех масс-маркетах.

Logona

Еще один немецкий бренд, примечательный в первую очередь тем, что имеет пометку Vegan. Невероятное качество продуктов этой торговая марка также заслуживает вашего внимания. Их линейка органических шампуней уже давно пользуется популярностью у многих покупателей и приверженцев исключительно экологически чистых товаров.

Whamisa

Корейская косметика уже не первый год пользуется особой популярностью в России, и вот, наконец-то, на нашем рынке появилась новая абсолютно чистая органическая косметика Whamisa. Её линейка декоративной косметики содержит в себе формулу экологически чистых продуктов, таких как ферменты органических цветов, а так же имеет подтверждение своей безопасности в виде сертификата Ecocert.