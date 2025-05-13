Массовый бум: россияне скупают игрушки Лубабу по 50 тысяч рублей

Россияне начали скупать мягкие игрушки Лабубу за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Shot.

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Речь идет о плюшевых игрушках в виде монстров, которые принято вешать на сумку или одежду. Дизайн кукол Labubu китайского бренда Pop Mart создал иллюстратор Касинг Лунг, который родился в Гонконге и вырос в Нидерландах. По словам автора, дизайн игрушки вдохновлен европейскими сказками и эстетикой скандинавской природы.

На данный момент спрос на Лабубу в России вырос в пять раз: оригинальные боксы с персонажами байеры привозят в страну за 50 тысяч рублей, при этом копии игрушек продаются на маркетплейсах. Стоимость реплик, как правило, не превышает тысячи рублей.

В апреле россияне бросились скупать бирки от хлеба.