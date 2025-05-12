Пять мужских вещей, которые идеально впишутся в женский летний стиль

Когда температура за бортом стремительно растет, хочется носить что-то легкое, удобное и при этом стильное. Летние женские коллекции предлагают массу интересных решений, но иногда взгляды модниц устремляются в не так чтобы очень уж неожиданную сторону — в мужской гардероб. И знаете что? Это вовсе не случайность. Многие вещи, традиционно считающиеся мужскими, в женских образах смотрятся не менее эффектно и добавляют образу расслабленную элегантность.

Итак, какие пять вещей из мужского гардероба идеально вписываются в женский летний стиль? Стилист Маша Ведерникова дала модные советы.

Льняная рубашка: элегантность вне гендера

Легкая, дышащая, стильная, универсальная для любой модной оказии — мужская льняная рубашка легко превращается в идеальный летний аутфит для девушек. Лен не парит, выглядит благородно и подходит для создания как кэжуал, так и офисного образа.

«Наденьте рубашку поверх купальника, завяжите на талии — получится эффектная пляжная накидка. Заправьте в широкие брюки с высокой талией и добавьте плетеные сандалии или сникерсы — получите городской шик. Льняная рубашка в паре с длинной летящей юбкой и соломенной шляпой создаст воздушный романтический образ», — объясняет эксперт.

Выбирайте рубашки на пару размеров больше своего — они создадут ощущение легкости и непринужденности. Лучше всего смотрятся модели в пастельных и нейтральных тонах: бежевый, белый, голубой.

Шорты чинос: свобода и комфорт

Это — настоящая находка для тех, кто не любит мини-шорты. Они длиннее, свободнее и удобнее, а главное — не создают излишне откровенного образа, что делает их универсальными для повседневной носки. Сочетайте с укороченным топом и кроссовками, добавьте простую футболку и сандалии на плоской подошве. Или же наденьте чиносы с широким ремнем и рубашкой или блузкой с цветочным принтом.

Футболка поло: спортивная элегантность

Такая майка в мужском варианте — более свободная и комфортная. Она создает расслабленный силуэт и смотрится непринужденно. В отличие от женских облегающих моделей, такая футболка легко комбинируется с брюками и юбками разного кроя.

«Заправьте поло в короткие джинсовые шорты и добавьте массивные кроссовки или лоферы. Поло в сочетании с длинной или экстремально короткой юбкой плиссе и босоножками — идеальный образ для прогулки по городу. Ищите поло с небольшим количеством декоративных элементов. Однотонные модели пастельных или базовых оттенков будут сочетаться практически с любым низом», — советует стилист.

Легкие брюки карго: удобство и практичность

Это просторный крой и множество карманов, что делает их не только модными, но и функциональными. Летом они становятся незаменимыми для прогулок и путешествий, когда нужно иметь при себе много мелочей.

«Наденьте легкий топ, карго и кеды — получится удобно и стильно. Карго с укороченной рубашкой и сандалиями на платформе — выйдет чудесный эко-шик. А на прогулку можно надеть льняные карго с базовой майкой и панамой», — говорит Маша.

Мужской легкий бомбер: защита от вечерней прохлады

Мужские бомберы сидят свободнее и придают образу слегка дерзкий вид. Легкая ткань и лаконичный дизайн делают их идеальными для летних вечеров.

Вечерний образ: это бомбер поверх короткого платья и кроссовок, лоферов или даже босоножек на каблуках. Кэжуал: джинсы mom-fit, белая футболка и яркий бомбер. Наконец, ретро-стиль: это бомбер с контрастными рукавами и юбка-карандаш.