Косметолог раскрыл секрет молодости Ксении Алферовой

В мае Ксения Алферова отметит свое 51-летие. Актриса выглядит привлекательно, подчеркивая естественную красоту. Врач-косметолог Яна Анточи рассказала сайту «Страсти», как знаменитости удалось сохранить молодость, и к каким процедурам она могла для этого прибегнуть.

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По словам Яны Анточи, поддерживать привлекательность и молодость без заботы о здоровье попросту невозможно. Люди, которые стремятся отсрочить старость, придерживаются здорового образа жизни — рационально и умеренно питаются, занимаются спортом. Такой подход помогает поддерживать вес, сохранять силу мышц и красоту кожи.

«Лицо — не только зеркало души, но и показатель отношения человека к себе, — считает косметолог. — Ксении Алферовой 50 лет, но глядя на фото актрисы в личном блоге или из светских хроник, невозможно ей дать более 40-42 лет. Конечно, это результат работы над собой и регулярных посещений косметологов», —

Лазерное омоложение, RF-лифтинг, микротоковая терапия — излюбленные косметологические аппаратные процедуры знаменитостей, добавила Яна Анточи. Многие известные персоны прибегают к ботулинотерапии, избавляясь от мелких морщинок. Косметолог предполагает, что, вероятнее всего, использует ее и Ксения Алферова. У артистки и телеведущей нет дермальных заломов, и лицо выглядит молодо.

«Ксения не злоупотребляет уколами красоты и контурной пластикой, это позволяет ей выглядеть естественно. Все женщины в их семье сохраняют привлекательность даже в преклонном возрасте. Первой красавице советского кино Ирине Алферовой 74 года, а ее матери (бабушке Ксении) — уже 103! И они по-прежнему красивы», —

Отсутствие пластических операций, которые в большинстве случаев заметны, использование натуральных косметических средств и легкого, неброского материала — секрет природной красоты артистки, продолжила эксперт.