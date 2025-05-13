Опасный тренд: почему мир помешался на аномальной худобе

Идеальное женское тело 1980-х годов было подтянутым и мускулистым. Десять лет спустя мода уже воспевала «героиновый шик», подсадив девушек на губительные диеты в погоне за экстремальной худобой. Буквально несколько лет назад в соцсетях доминировали пышные формы, а сегодня — вновь произошел откат к астеническому телосложению. При этом стройность не только считается привлекательной, но и говорит о высоком социальном статусе: позволить себе персональные тренировки, полезные продукты или же курс уколов для похудения могут лишь состоятельные люди. Как прежние атрибуты богатства ушли на второй план, а худоба стала новым люксом — в материале «Ленты.ру».

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Как мир резко отказался от женственных форм?

«Раньше было так: чем больше изгибов, тем лучше. Таким телом действительно восхищались. А теперь, похоже, мы резко переходим к чему-то более аккуратному», — говорит президент Американского общества пластических хирургов (American Society of Plastic Surgeons) Стивен Уильямс.

В ежегодном отчете о самых востребованных процедурах за 2023 год организация описала новый тренд как «балетное тело». По мнению экспертов, худоба вернулась в моду в том числе из-за бума на препараты для снижения веса, например, «Оземпик» и его аналоги.

«Ничего подобного раньше просто не существовало. Это — трансформационный сдвиг», — Стивен Уильямс, президент Американского общества пластических хирургов.

Ученый отметил, что в прошлом году в США преобладающими запросами в клиниках стали липосакция, увеличение груди и подтяжка живота. При этом впервые за последнее десятилетие женщины начали выбирать импланты меньшего размера. Специалист напоминает, что до сегодняшнего дня одной из самых желанных процедур была бразильская подтяжка ягодиц, которая увеличивала их вдвое.

Старший преподаватель модных технологий в Университете Манчестер Метрополитен Фиби Апигей объяснила, что так называемое балетное тело сочетает в себе идеализацию худобы и моду на фитнес, которая возникла после пандемии. Она описала такую фигуру как «более скульптурную версию тела беспризорника, популяризированного британской моделью Кейт Мосс три десятилетия назад».

Сдвиг в сторону стройности заметила и нутрициолог Кера Ниемб-Диоп. По ее словам, работа с клиентами кардинально изменилась:

«Как ни крути, в обществе женское тело — это продукт. И, как любой продукт на рынке, оно имеет свой цикл. До этого мейнстримом было принятие себя, позитивное отношение к телу. Даже тренд на фигуру в виде песочных часов был здоровее. А теперь это повернулось вспять».

Кто задает моду на разные типа фигуры?

Врачи с опаской наблюдают за тенденцией — не только из-за очевидного вреда препаратов для похудения для здоровья пациентов, но и потому, что косметическая хирургия и подобные инъекции доступны лишь определенному сегменту общества.

Мода на фигуру, как на одежду или стрижки, неизбежно меняется. И когда тот или иной образ становится мейнстримом, состоятельным людям необходимо сохранить свою эксклюзивность — и они тут же изобретают что-то новое, рассуждает Уильямс.

«Стройность перестала быть маркером здоровья. Теперь это — признак высокого социального положения и достатка. Стилисты давно научили всех собирать базовый, красивый, качественный гардероб на любой бюджет. Все те вещи, которые говорили о социальном положении, сейчас могут позволить себе многие. Иными словами, элитарность во внешнем виде стала доступна абсолютно всем, — соглашается российский фитнес-тренер и YouTube-блогерша Liza Modelfit. — Маркер элитарности должен сохранять свою недоступность. И сейчас это то, что за один день ты уже не получишь. А именно — спортивное тело. Фигура, которая создавалась месяцами, а то и годами тренировок».

Стройное тело — это новый люкс. Стандарты фигуры среди состоятельных людей изменились: если пару веков назад это были пышные формы, которые говорили о том, что их обладатель живет богато и может позволить себе обильное питание, то сейчас миллиардеры вовсю пропагандируют здоровый образ жизни.

«И если Илон Маск просто воспользовался волшебной таблеткой, как многие звезды в Голливуде, то Брайан Джонсон, Марк Цукерберг и Павел Дуров являются адептами ЗОЖа. Это спорт, питание, лучшие специалисты и специальные девайсы, которые помогают поддерживать молодость и стройность», — приводит пример блогерша.

Почему стройность — это новый люкс?

На эту тему исследователи выделяют несколько критериев. В первую очередь, речь идет о свободном времени. Среднестатистический человек, особенно если он живет в мегаполисе, вынужден много работать, а также тратить несколько часов в день на дорогу до офиса. При таком темпе жизни свободного времени остается все меньше, следовательно, встает выбор: потратить его на отдых или отправиться в спортзал.

«Конечно, вероятность выбора в пользу активностей намного ниже. Поэтому позволить себе персональные тренировки, консультации с диетологом, пройти полностью все чекапы, а еще сходить на спортивный массаж может позволить себе только тот, кому не нужно тратить время на зарабатывание денег», — объясняет Liza Modelfit.

Профессор социологии в Университете Вандербильта Кендалл Парк провела исследование, которое показало, что женщины с избыточной массой тела в 25 фунтов (11 килограммов) зарабатывают на 16 тысяч долларов в год меньше, чем их коллеги без лишнего веса. А еще худые женщины с большей вероятностью выходят замуж за богатых мужчин.

Второй критерий — способность человека отказать себе в сиюминутном удовольствии ради результата в будущем или долговременной выгоды. Ученые из Темпльского университета назвали это одним из факторов, влияющих на способность разбогатеть. Эта же черта присуща характеру уже преуспевающих людей.

В 1960-х годах профессор Стендфордского университета Уолтер Мишел провел эксперимент, призванный выяснить, от чего зависит жизненный успех: группе детей от четырех до шести лет предложили два варианта: съесть зефир прямо сейчас или подождать 15 минут, чтобы получить двойную порцию в качестве вознаграждения.

Несколько лет спустя ученые оценили личные достижения этих же людей. Так, терпеливые в прошлом имели стабильно более высокие показатели в академических способностях, состоянии здоровья, личных взаимоотношениях и устойчивости к стрессу. Вторая же половина испытуемых имела проблемы как с обучением, так и с достижением жизненных целей.

В переводе на язык фитнеса это означает, что спортивное тело является инвестицией, где каждая предыдущая тренировка ведет к определенному результату.

Почему ученым не нравится этот тренд?

«У всех есть финансовые цели: купить дом, накопить денег на пенсию. Эти цели могут быть связаны и с телом — мы можем делать с ним все, что захотим, однако лучше делать это безопасным способом, а не с помощью "Оземпика"», — говорит профессор Международного университета Флориды Ренне Эшли, которая изучает восприятие образа тела.

Издание Ким Кардашьян. Поклонники наблюдали, как она делала различные процедуры на протяжении всей жизни в погоне за экстремальной фигурой «песочные часы», однако в то же время ее пропорции постепенно уменьшались.

«Если вы были пользователем интернета в 2022 году, то вы знаете, что Ким потеряла 16 фунтов за три недели, чтобы влезть в платье Мэрилин Монро для Met Gala. Здоровое количество веса, которое можно сбрасывать в неделю, составляет фунт или два. Делайте выводы сами», — пишут журналисты.

В то же время Ренне Эшли высказывает опасение, что женщины в более низком финансовом положении пытаются достичь «балетного тела» нездоровыми способами.

«Все мировое сообщество, которое занимается вопросами питания, и особенно расстройствами пищевого поведения, обеспокоено, — заявляет она. — Исследования показали связь между просмотром повторяющихся изображений худобы в соцсетях и расстройствами пищевого поведения, включая анорексию и булимию».

По словам Кендалл Парк, согласно некоторым опросам, девочки в возрасте шести лет уже осознают, что должны быть худыми в глазах общества.