Пластический хирург назвал главное показание к операции по уменьшению желудка

Пластический хирург Анатолий Перлей рассказал, что ожирение — главное показание к резекции желудка. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт назвал стоимость операции и предупредил о противопоказаниях.

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По словам Анатолия Перлея, продольная резекция желудка (рукавная гастропластика – прим. «Страсти») — это бариатрическая операция, при которой удаляют 70-80 процентов объема желудка, формируя на его месте узкую трубку. Данное хирургическое вмешательство — один из самых эффективных методов лечения ожирения, объясняет врач.

Резекция желудка показана пациентам с избыточным весом и ожирением. Также ее могут назначить при неэффективности консервативных методов похудения и при развитии сопутствующих ожирению соматических заболеваниях: сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезнях, добавил пластический хирург.

«Как и к любой операции, к резекции желудка нужно тщательно готовиться. Перед хирургическим вмешательством необходимо пройти лабораторные и инструментальные методы обследования, получить заключение о допуске к хирургическому вмешательству».

Анатолий Перлей отметил, что операцию проводят под общим наркозом с применением лапароскопической методики через четыре-пять небольших разрезов. В среднем она длится полтора-два часа.

Операция не требует повторного вмешательства, после нее снижается выработка гормона голода грелина, пациент теряет 70-80 процентов лишнего веса за полтора-два года. При соблюдении рекомендаций врачей качество жизни значительно повышается.

В Москве стоимость продольной резекции желудка начинается от 270 тысяч рублей.