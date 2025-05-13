Популярная рэперша появилась на премии в откровенном наряде

Американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, в откровенном образе появилась на публике. Снимки публикует Elle.

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Популярная певица посетила ежегодный гала-вечер Gold House Gold Gala в Музыкальном центре в Лос-Анджелесе. Знаменитось запечатлели на ковровой дорожке в блестящем вечернем платье черного цвета с прозрачной вставкой из кружева, которая оголяла ее тело. Кроме того, наряд украшал высокий разрез и надувные детали в зоне декольте и живота.

При этом волосы рэперши убрали от лица, собрав в гладкий хвост, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. В руках она держала красный клатч. Завершали образ массивные черные серьги и крупное кольцо.

В феврале Megan Thee Stallion снялась в бикини в честь 30-летия.