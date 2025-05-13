Кафельникова опубликовала фото в платье с глубоким декольте

Российская модель Алеся Кафельникова опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица снялась напротив зеркала в мятном облегающем платье с декольте до пупка. Свой образ она дополнила косынкой в тон, собрав волосы в гладкую прическу. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала крупные серьги. Внешний вид завершил макияж в естественных оттенках.

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В марте Алеся Кафельникова ответила на критику ее груди. Поводом для обсуждения стали снимки 26-летней манекенщицы с показа бренда Vivienne Westwood.