Пластический хирург назвал главные причины отказа от грудных имплантов

Ради сохранения молодости и красоты женщины готовы лечь даже на хирургический стол. В большинстве случаев пластическая хирургия необходима для повышения качества жизни, тем более, что сегодня она находится на высоком уровне. Однако, не всем можно увеличивать грудь посредством имплантов. Почему, объясняет эксперт.

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В беседе с ИА RuNews24.ru профессор, пластический хирург Георгий Карапетян объяснил, что нельзя использовать импланты по двум причинам.

«Первая причина - когда у пациента иммунная реакция отторжения грудных имплантов. Связано с множеством причин, но самое главное, что выявить проблему на дооперационном этапе это практически невозможно. Случаи, которые известны медицинской науке, это ситуации с послеоперационным наблюдением, когда с установленными имплантами молочных желёз возникают симптомы деформации и элементы хронического воспаления. К примеру, речь идёт о серомах, когда скопление жидкости вокруг импланта превышает объём более чем на 20% от размера протеза. Происходи выраженный фиброз, то есть утолщение рубцовой капсулы вокруг импланта, что проявляется уплотнением каменистой плотности, деформацией груди и болезненностью», — уточнил пластический хирург.

Собеседник издания подчеркнул, когда есть реакция отторжения, появляются показания к удалению имплантов и возможному запрету на дальнейшее использование. По словам профессора, есть два пути решения проблемы. Первое - это смена имплантов с удалением вовлечённых в процесс тканей.

При этом необходимо сменить производителя имплантов. Либо, если это был полиуретановый имплант, использовать силиконовый.

«Такой подход более чем в 90% случаев даёт положительный результат. Подчеркну, что это крайне редкая ситуация (до 1%)», — отметил Георгий Карапетян.

Второй способ решить проблему в данной ситуации - это удаление имплантов, а вместо этого использовать собственную жировую ткань.

«Операция называется липофилинг: за счёт того, что специальной канюлей с других участков тела забирается жировая клетчатка, а затем "отмывается", и определённая фракция жировой эмульсии вводиться в область молочных желёз. Второй критерий запрета на импланты связан с невозможностью их использования. Когда имеется деформация кожи, мягких тканей в области молочных желёз и грудной клетки. К примеру, после перенесённых операций - мастэктомия (удаление молочных желез с мышцами), лечение гнойных инфекций, ожогов, травм, когда в проекции молочной железы остаётся рубцовая ткань, тонкая и при этом плотно спаянная с надкостницей рёбер. В этом случае нет возможности установить импланты, поскольку нет достаточного обьема покровных тканей», — объясняет пластический хирург.

В этом случаепе нельзя использовать даже тканевый эспандер - мешочки, которые устанавливаются под кожу в область дефицита мягких тканей, после чего постепенно вводят жидкость через специальный порт и в течение нескольких месяцев ткани растягиваются ткани, создавая карман. Затем можно было бы в этот карман установить имплант соответствующего обьема.

«В описанных выше ситуациях просто нет никакой возможности использовать эспандер, поскольку рубцовая ткань плотно спаяна с надкостницей рёбер», — комментирует профессор.

Однако и тут есть решение - это современная микрохирургическая техника пересадки полноценного кожно-подкожного лоскута с передней брюшной стенки, которая находится ниже пупка до лобковой зоны.