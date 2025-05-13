Грудные импланты не помогут: пластический хирург назвал две главные причины отказа от операции

runews24.ru

Ради сохранения молодости и красоты женщины готовы лечь даже на хирургический стол. В большинстве случаев пластическая хирургия необходима для повышения качества жизни, тем более, что сегодня она находится на высоком уровне. Однако, не всем можно увеличивать грудь посредством имплантов. Почему, объясняет эксперт.

Пластический хирург назвал главные причины отказа от грудных имплантов
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В беседе с ИА RuNews24.ru профессор, пластический хирург Георгий Карапетян объяснил, что нельзя использовать импланты по двум причинам.

«Первая причина - когда у пациента иммунная реакция отторжения грудных имплантов. Связано с множеством причин, но самое главное, что выявить проблему на дооперационном этапе это практически невозможно. Случаи, которые известны медицинской науке, это ситуации с послеоперационным наблюдением, когда с установленными имплантами молочных желёз возникают симптомы деформации и элементы хронического воспаления. К примеру, речь идёт о серомах, когда скопление жидкости вокруг импланта превышает объём более чем на 20% от размера протеза. Происходи выраженный фиброз, то есть утолщение рубцовой капсулы вокруг импланта, что проявляется уплотнением каменистой плотности, деформацией груди и болезненностью», — уточнил пластический хирург.

Собеседник издания подчеркнул, когда есть реакция отторжения, появляются показания к удалению имплантов и возможному запрету на дальнейшее использование. По словам профессора, есть два пути решения проблемы. Первое - это смена имплантов с удалением вовлечённых в процесс тканей.

При этом необходимо сменить производителя имплантов. Либо, если это был полиуретановый имплант, использовать силиконовый.

«Такой подход более чем в 90% случаев даёт положительный результат. Подчеркну, что это крайне редкая ситуация (до 1%)», — отметил Георгий Карапетян.

Второй способ решить проблему в данной ситуации - это удаление имплантов, а вместо этого использовать собственную жировую ткань.

«Операция называется липофилинг: за счёт того, что специальной канюлей с других участков тела забирается жировая клетчатка, а затем "отмывается", и определённая фракция жировой эмульсии вводиться в область молочных желёз. Второй критерий запрета на импланты связан с невозможностью их использования. Когда имеется деформация кожи, мягких тканей в области молочных желёз и грудной клетки. К примеру, после перенесённых операций - мастэктомия (удаление молочных желез с мышцами), лечение гнойных инфекций, ожогов, травм, когда в проекции молочной железы остаётся рубцовая ткань, тонкая и при этом плотно спаянная с надкостницей рёбер. В этом случае нет возможности установить импланты, поскольку нет достаточного обьема покровных тканей», — объясняет пластический хирург.

В этом случаепе нельзя использовать даже тканевый эспандер - мешочки, которые устанавливаются под кожу в область дефицита мягких тканей, после чего постепенно вводят жидкость через специальный порт и в течение нескольких месяцев ткани растягиваются ткани, создавая карман. Затем можно было бы в этот карман установить имплант соответствующего обьема.

«В описанных выше ситуациях просто нет никакой возможности использовать эспандер, поскольку рубцовая ткань плотно спаяна с надкостницей рёбер», — комментирует профессор.

Однако и тут есть решение - это современная микрохирургическая техника пересадки полноценного кожно-подкожного лоскута с передней брюшной стенки, которая находится ниже пупка до лобковой зоны.

«Этот участок передней брюшной стенки можно пересадить на сосудистой ножке в область груди и при этом воссоздать обьем и форму утерянной железы, то есть выполнить реконструкцию», — резюмировал Георгий Карапетян, профессор, пластический хирург.
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