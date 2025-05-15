Певица Полина Гагарина снялась в топе и юбке с разрезом

Певица Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в «мокром» топе и юбке с разрезом. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Полина Гагарина перед камерой примерила разные образы. На одном из кадров певица предстала в светлом топе с мокрым эффектом и бежевой атласной юбке с разрезом. Артистка позировала с уложенными в легкие локоны волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.

В феврале Полина Гагарина выложила в личный блог видео, где предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, который дополнила поясом и массивными серьгами. Певица также надела туфли на каблуках. Поп-исполнительнице сделали вечерний макияж и уложили волосы назад. Знаменитость танцевала в гримерной.

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В апреле Полина Гагарина снялась после тренировки. Певица стояла перед зеркалом в черной спортивной форме, которая состояла из топа и велосипедок. Поп-исполнительница также надела белые кроссовки с желто-розовой подошвой. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.