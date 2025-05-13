Самый модный макияж 2025 года

Актуальные тренды макияжа на 2025 год. Модные техники, цветовые палитры и советы для создания идеального образа — в материале Super.

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Актуальные тренды в фэшн-сфере радуют разнообразием: новый тёплый сезон обещает быть многоцветным, ярким и в то же время нежным. Жизнерадостную тему поддерживает и бьюти-индустрия: стилисты и визажисты единодушно призывают отказаться от каких-либо строгих правил и больше полагаться на собственный вкус. И поскольку мейкап — важная составляющая образа, разбираемся, что модно в макияже, а что нет. Спойлер: модно и можно практически всё.

Тренды в макияже в 2025 году

Для одних модный макияж 2025 — это стремление к естественности. Другим ближе тенденция к разноцветным оттенкам, которые дарят весёлое настроение. Третьи выбирают драму, добавляя в образ готические нотки. Как бы то ни было, каждая модница найдёт среди трендов то, что лучше раскроет её индивидуальность.

Оттенки коричневого

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В год, цветом которого объявлен успокаивающе уютный мокко мусс, макияж в оттенках коричневого кажется чем-то самим собой разумеющимся. Для дневного мейкапа выбираем нюдовые, бежевые тона, а на вечер — тёмные тени и средства с мерцающим эффектом.

Пастельная гамма

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Если фэшн-мир погрузился в нежные пастельные оттенки, то чем хуже бьюти-индустрия? На показах весна-лето 2025 глаза моделей украшали пыльно-розовые, персиковые, бледно-голубые, мятные тени. Не обошлось и без набившего оскомину цвета сливочного масла. А на губы вернулась бледно-розовая помада.

Скинимализм

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Название происходит от англ. skin («кожа») и minimalism («минимализм»). Другими словами, это тренд на естественность, который подразумевает отказ от чрезмерного употребления косметическими средствами. Основные принципы — экологичность, бодипозитив и фокус на уходе за кожей.

Сияющая кожа

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Матовая кожа — это хорошо, но модницам в последнее время хочется сиять, особенно в тёплое время года. Особенность такого макияжа заключается в чистой, увлажнённой коже, которая «сияет изнутри» не только благодаря декоративной косметике вроде хайлайтера, но и за счёт должного ухода.

Castlecore

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Вдохновляемся эстетикой эпохи рыцарей и замков. Необязательно надевать кольчугу и обвешивать себя цепями, достаточно отобразить идею на лице. Ровный тон, серебристые или медные тени, бледно-розовые румяна, а на губы — коричневый блеск или красная помада с бархатистым эффектом.

Гранж-эстетика

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Для одних драмы больше нет, а другим, наоборот, не хватает острых ощущений, которые легко подарит дерзкий и мятежный стиль гранж. Делаем акцент либо на глаза, либо на губы. В первом случае подойдут smoky eyes. А во втором — тандем из тёмной матовой помады и прозрачного блеска.

Броские акценты

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Каждый самовыражается по-своему: в 2025 году не стоит бояться выделиться из толпы и за счёт макияжа в том числе. Используйте стразы на лице (в неограниченных количествах). Подведите внутренние уголки глаз (актуальны все известные вам оттенки, но чем ярче, тем лучше). Не стесняйтесь разноцветных теней.

Макияж на весну 2025 года

Бьюти-эксперты призывают брать пример с весеннего солнца, которое сияет на небосклоне. Лёгкая сатиновая тональная основа или пудра подсветит и освежит кожу лица. Также в моде блестящие тени: нанесите их на внутренний уголок глаза, чтобы сделать взгляд более лучезарным. Как бы то ни было, матовые продукты никто не отменял, тем более что из 90-х к нам пришёл тренд на ретро-макияж с матовыми моно-тенями. Ну и самое время раскрасить свои будни — пастельная гамма вам в помощь.

Макияж на лето 2025 года

Прошли те времена, когда буйство красок на лице считалось настоящим бьюти-преступлением. Визажисты наигрались с монохромными образами и цветовыми растяжками и этим летом решили себя (и нас тоже) ни в чём не ограничивать. Кричащий колор-блок или нежная акварель — говорим да не просто цвету, а цветам и их всевозможным сочетаниям. Другая крайность, которая как нельзя лучше подойдёт для жаркого периода, — это отсутствие цвета и макияжа как такового. Тренд на «чистое» лицо ещё долго будет с нами.

Образы для особых случаев

Свадебный, праздничный, вечерний, повседневный — в 2025 году мейкап для разных случаев жизни объединяет тренд на естественность. Как бы то ни было, стоит присмотреться и к другим бьюти-тенденциям.

Свадебный макияж 2025 года

Минимализм — безусловный тренд в свадебной бьюти-индустрии. Нюдовый макияж — идеальное решение. Однако, увлёкшись матовыми текстурами, не стоит игнорировать шиммер. Когда блистать, если не на собственной свадьбе? Смело пользуемся средствами с мерцающими частицами. Тем более, хайлайтеры снова в моде, но использовать их нужно с умом: например, на склонную к жирности Т-зону их лучше не наносить. Сияние, кстати, усилят нежно-розовые румяна, которые в новом сезоне набирают популярность среди невест.

Вечерний макияж 2025 года

С возвращением гранж-эстетики на фэшн-арену популярность набрал и такой традиционный бьюти-приём, как смоки-айс. Небрежная (не равно неряшливая) растушёвка в тренде как никогда. Образ женщины-вамп создадут чёрные тени, поверх которых можно нанести металлические, добавив взгляду загадочности и глубины. Коричневая цветовая растяжка — от тёмно-шоколадного до мокко мусс — тоже прекрасная гамма для смоки. При акценте на глаза губы стоит сделать нейтральными, даже для вечернего макияжа. И наоборот: выделяя губы, не перегружайте цветом глаза.

Повседневный макияж 2025 года

Если брови, то мягкой и максимально естественной формы: волосок к волоску — абсолютно необязательное условие. Если глаза, то нюдовые оттенки, стрелки либо отсутствие и тех, и других. А губы — нанесите прозрачный блеск или тинт неброского оттенка. При этом уделите особое внимание коже: она должна выглядеть чистой и ухоженной. Чтобы выровнять тон, используйте лёгкие, полупрозрачные текстуры. Добавьте сияния с помощью тональной основы с сияющим финишем.

Макияж на выпускной в 2025 году

Выпускной бал — тот самый случай, когда можно и нужно дать волю фантазии и воплотить в своём образе самые смелые идеи визажистов. Тем более, бьюти-гуру разрешили нам пользоваться даже самыми яркими оттенками. Один из самых любопытных камбеков — это возвращение голубого, причём во всех его проявлениях. Растушуйте рассыпчатые тени на нижнем и/или верхнем веке либо используйте кремообразные средства, обозначив чёткие границы цвета — эти приёмы подойдут и для других цветов. Как насчёт розового, зелёного или жёлтого? И не забудьте про блёстки!

Макияж глаз, губ и бровей

В 2025 году визажисты предлагают всевозможные техники и средства для глаз, губ и бровей. Но главный совет экспертов заключается в том, что модно то, что вам идёт. А значит, нужен индивидуальный подход.

Макияж глаз — 2025

Белый явно выделяется в этом сезоне среди своих собратьев по палитре. Подводка, карандаш или тени — актуальны как холодные оттенки самого базового цвета, так и тёплые, вроде молочного.Акцент на нижнее веко можно сделать разными способами, например, выделить его тенями. Или подвести слизистую. А ещё интересный вариант — нанести на нижние ресницы яркую тушь.Чёрные стрелки — классика жанра, которая несколько сезонов назад ушла в тень, чтобы эффектно вернуться на бьюти-арену сейчас. Лаконичные графичные стрелки сделают взгляд выразительным, а небрежные растушёванные — томным.

Макияж губ — 2025

Ягодные оттенки — неотъемлемой частью образа femme fatale по традиции считается алый, но в новом сезоне его теснят сочно-ягодные оттенки (особенно вишнёвый). Глянцевые текстуры, конечно, смотрятся эмоционально, однако со стойкостью могут возникнуть проблемы. Другое дело — сдержанные матовые средства.Розовый — ещё совсем недавно губы в конфетных оттенках считались моветоном, но в 2025-м наивно значит супер. Сахарная вата или баблгам? Бледно-розовые цвета в особом фаворе, но нежные сиреневые подтона тоже выглядят очень свежо.«Зацелованные» губы — избавляемся от чётких линий, смягчив контур губ тональным средством, после чего наносим на середину губ матовую помаду и растушёвываем её кистью так, чтобы ближе к контуру цвет сошёл на нет. Выглядит максимально романтично!

Макияж бровей — 2025

Естественность — главный тренд в макияже бровей, то есть в моде такая форма, которая идёт вам больше всего. А значит, нет никаких правил. Достаточно причесать волоски щёточкой и аккуратно (а можно и не очень) зафиксировать их с помощью бесцветного геля.Мягкое окрашивание — как продолжение темы про натуральность. Контрастные брови — всё, на первый план вышли естественные оттенки, по смыслу близкие к природному цвету волос. При окрашивании стоит прибегнуть к приёмам омбре и мягкой растушёвки.Тонкие брови — хорошая новость для тех, кто не смог восстановить волоски, выщипанные в 90-х пинцетом: тренд на «ниточки» вернулся в начале 2020-х и пока не собирается никуда уходить, а значит, совсем необязательно постоянно дорисовывать себе объём.