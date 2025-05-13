Стилист назвал трендовые украшения весны и лета

Ведущий шоу «Модный приговор» и стилист Александр Рогов рассказал, что массивные акриловые браслеты являются трендом весны и лета 2025 года. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

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«Массивные акриловые браслеты сейчас на пике популярности. Носите их как самостоятельно, так и миксуйте с крупными металлическими браслетами. А еще такие массивные браслеты будут эффектно смотреться поверх рукавов блуз и платьев», — заявил Рогов.

На прошлой неделе ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии приобрести «желейную». По мнению стилиста, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого Александр Рогов также рекомендовал приобрести «кепку деда».