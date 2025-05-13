Эксперт рассказал о тренде на «оригинальные» головные уборы

Этим летом актуальны панамы, бейсболки.

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Дополнить образ могут шёлковые и кружевные платки, носить их рекомендуется на голове, талии или плечах.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила историк моды Марина Герман.

«Очень идёт интересный тренд на оригинальные головные уборы, то есть в этом сезоне мы делаем именно акцент на них. Такие панамы, практически закрывающие глаза. Различные банданы и платки. Это могут быть шёлковые яркие платки, кружевные платочки. Мы их можем носить на голове, на талии, накидывать на плечи сверху лёгкого летнего жакета или бомбера. Бейсболки всё ещё актуальны. То есть если мы говорим о головных уборах, то на этом акцент. Образ очень здорово смотрится».

Ярким акцентом в гардеробе могут стать крупные браслеты или объёмные очки, добавила стилист.

«Очки актуальны любые. И с металлизированными оправами. Опять объёмные очки у нас возвращаются из широкого пластика. Браслеты, если это женский гардероб. Крупные из смолы браслеты, крупные металлизированные браслеты, прямо по несколько штук на руку наслаиваем».

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