«Потрясающий». Том Харди восхитил своих фанатов

Британский актер Том Харди снялся для журнала Esquire и восхитил пользователей сети. Публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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47-летний артист предстал на фото для обложки в голубой джинсовой рубашке, куртке и брюках. При этом знаменитость держала на руках своего французского бульдога по кличке Блю. Также Харди запечатлели на улице в брючном костюме в полоску и с красным цветком в петлице.

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Пользователи оценили снимки в комментариях. «Оба милые [Харди и его пес]», «До этого момента я не знала, что захочу оказаться собакой», «Самый красивый», «Прекрасно выглядит», «Такой потрясающий», — заявили юзеры.

В августе 2024 года Том Харди попал в объектив папарацци во время похода в спортзал и вызвал споры в сети.