Косметолог назвала главные причины появления расширенных пор на лице

Расширенные поры на лице могут появиться по нескольким причинам, которые, в том числе, зависят от того, насколько увлажнена кожа. Косметолог Диана Салмановна рассказала, как избавиться от эстетического дефекта.

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Расширенные поры появляются на лице под влиянием нескольких факторов, в том числе наследственности. Если с этой причиной справиться сложно, то на избыток кожного сала, воздействие ультрафиолетовых лучей и обезвоживание кожи повлиять можно.

Об этом рассказала врач-косметолог, специалист по инъекционным методикам Диана Салмановна.

В разговоре с «Вечерней Москвой» врач напомнила, что обезвоженная кожа склонна к появлению расширенных пор.

«Каким бы ни был ваш тип кожи без достаточного уровня увлажнения ни о каком сокращении пор говорить не приходится», - подчеркнула специалист.

По словам косметолога, увлажненная кожа более гладкая и упругая, а при дефиците влаги она становится рыхлой, поэтому поры выступают на первый план.

Чтобы кожа не испытывала «жажду» Салмановна рекомендовала выпивать до двух литров чистой воды в день.

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