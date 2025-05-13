«Ангел» Victoria's Secret нарушил дресс-код в Каннах

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио стала гостьей Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Vanity Fair.

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44-летняя Алессандра Амбросио выбрала для выхода зеленое платье-бюстье с разрезом до бедра и длинным шлейфом. Образ дополнило ожерелье с массивным камнем и жемчугом, а также серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили в высокий хвост и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Модель нарушила дресс-код из-за длинного шлейфа и откровенного разреза. В 2025 году команда фестиваля поставила запрет на подобные образы.

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Недавно Алессандру Амбросио и Бака Палмера засняли на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро. Модель была запечатлена в бело-желтом бикини, солнцезащитных очках и браслетах. Возлюбленный манекенщицы был одет в черные плавательные шорты.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Она также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме «Казино Рояль» про Джеймса Бонда, в картине «Здравствуй, папа, Новый год» и сериале «Сплетница».