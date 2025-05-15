Как правильно выбрать уход за кожей лица

Несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор средств для ухода за кожей лица и не потеряться в огромном ассортименте косметической продукции.

Правило 1

Прежде чем выбирать и покупать средства, необходимо определить тип своей кожи и оценить её состояние.

Выбирайте уход строго по типу кожи с учётом её текущего состояния, и тогда у вас не будет проблем в виде расширенных пор, чёрных точек или стянутости, раздражений и шелушений.

Выделяют четыре основных типа:

нормальная

сухая

жирная

комбинированная

И любой их этих типов может иметь разные состояния,такие как повышенная чувствительнось, обезвоженность, возрастные изменения и т.д. На тип кожи эти факторы не влияют, но при выборе косметики стоит также на них ориентироваться.

Правило 2

Наш уход, косметические средства и процедуры также влияют на состояние кожи.

Тип кожи определяется генетикой и остаётся неизменным на протяжении всей жизни. Но вот состояние кожи — может меняться под воздействием различных факторов — гормонального фона, климата, состояния здоровья.

Не стоит выбирать варианты, которые предлагают для всех типов кожи, они не могут работать и на сухой, и на жирной коже, у каждого типа свои особенности и потребности.

При выборе средств стоит учитывать и внешние факторы: время года, погоду. Зимой наша кожа больше нуждается в более питательных кремах, а летом в средствах с более лёгкой текстурой и с высокой степенью spf.

Правило 3

При выборе ориентируйтесь не на красивые баночки разрекламированных брендов,обещающие вам фантастическое преображение, а на составы.

И помните, важно выбирать средства которые максимально подойдут именно вашей коже.