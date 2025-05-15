Как правильно выбрать уход за кожей лица

Несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор средств для ухода за кожей лица и не потеряться в огромном ассортименте косметической продукции.
Правило 1
Прежде чем выбирать и покупать средства, необходимо определить тип своей кожи и оценить её состояние.
Выбирайте уход строго по типу кожи с учётом её текущего состояния, и тогда у вас не будет проблем в виде расширенных пор, чёрных точек или стянутости, раздражений и шелушений.
Выделяют четыре основных типа:
- нормальная
- сухая
- жирная
- комбинированная
И любой их этих типов может иметь разные состояния,такие как повышенная чувствительнось, обезвоженность, возрастные изменения и т.д. На тип кожи эти факторы не влияют, но при выборе косметики стоит также на них ориентироваться.
Правило 2
Наш уход, косметические средства и процедуры также влияют на состояние кожи.
Тип кожи определяется генетикой и остаётся неизменным на протяжении всей жизни. Но вот состояние кожи — может меняться под воздействием различных факторов — гормонального фона, климата, состояния здоровья.
Не стоит выбирать варианты, которые предлагают для всех типов кожи, они не могут работать и на сухой, и на жирной коже, у каждого типа свои особенности и потребности.
При выборе средств стоит учитывать и внешние факторы: время года, погоду. Зимой наша кожа больше нуждается в более питательных кремах, а летом в средствах с более лёгкой текстурой и с высокой степенью spf.
Правило 3
При выборе ориентируйтесь не на красивые баночки разрекламированных брендов,обещающие вам фантастическое преображение, а на составы.
И помните, важно выбирать средства которые максимально подойдут именно вашей коже.