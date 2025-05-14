Стилист рассказала, какие цвета будут в тренде этим летом

Популярностью будут пользоваться нежно-жёлтый, коричневый, молочный и бургунди.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» историк моды Марина Герман посоветовала сочетать приглушённые оттенки.

«Очень хорошо работает сливочно-жёлтый, нежный оттенок. Коричневый по-прежнему с нами, причём все оттенки коричневого: от горького шоколада до муссового нежного оттенка. Очень хорошо работают этим летом неяркие контрасты, то есть не ярко-белый, а такой приглушённый молочный. Не суперярко-синий, а тоже приглушённый. Немного природная гамма. Если это, например, лаймовый цвет, то он не кислотный, а тоже такой природный, как будто чуть-чуть желтинки туда добавили. Бургунди, вишнёвый с зимы-осени и на летний гардероб тоже перекочевал. На эти цвета я бы обращала внимание».

Ранее стилист сообщила о тренде на «оригинальные» головные уборы. Этим летом актуальны панамы, бейсболки.