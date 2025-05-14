Ленину не пустили на открытие Каннского кинофестиваля из-за прически

Лену Ленину не пустили на открытие Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает Kp.ru.

© Passion.ru

Для модели и актрисы Лены Лениной посещение Каннского кинофестиваля — ежегодное событие, которое она не может пропустить. Так случилось и в этом году — 13 мая во Франции открылся 78-й Каннский кинофестиваль.

Однако светская дива так и не появилась на красной дорожке — как рассказала сама Ленина, она опоздала на открытие из-за того, что ей долго делали прическу.

«Опоздала на красную дорожку! Роберт Де Ниро прошел, и больше уже никого не пускали. Люди на работу не опаздывают, а я на Каннский кинофестиваль опоздала. А все потому что долго прическу делали, и еще в пробку попали. Мама меня убьет!» — заявила она.

При этом Ленина пообещала появиться на красных дорожках в другие дни работы кинофестиваля.

Ранее мы писали о том, что директор эстонского финалиста Евровидения зарабатывает в России на песнях Little Big.