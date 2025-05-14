Кайли Дженнер в бикини подогрела слухи о пластике ягодиц

Также бизнесвумен, как считают эксперты, откачивала жир с талии

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Свежие фото Кайли Дженнер спровоцировали слухи о ряде пластических операций. Сейчас возлюбленная Тимоти Шаламе прохлаждается в тропиках и щеголяет в откровенных купальных аутфитах. Кадры с бизнесвумен вызвали подозрения в том, что она подкачала фигуру в кабинете хирурга.

На снимках, раздобытых папарацци, Кайли предстала в золотистом купальнике с пикантным вырезом. Дженнер продемонстрировала пышную грудь, крепкие ягодицы и плоский живот. Сестра Ким Кардашьян нанесла легкий макияж и уложила волосы мягкими волнами. Снимки знаменитости опубликованы в издании Daily Mail.

Кайли всегда отрицала, что подвергалась каким-либо операциям. Она лишь признала, что увеличивала грудь, а также делала филлеры в губы и лицо. Однако эксперты не верят словам Дженнер. Так, один американский хирург заявил, что Кайли откачивали жир с талии, а затем вводили его в ягодицы знаменитости «для более гармоничного внешнего вида».