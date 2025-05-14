Ким Кардашьян прошлась по улице в полупрозрачном платье

Американская телезвезда Ким Кардашьян после суда пообедала в ресторане Le Voltiare в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mai.

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Знаменитость прошлась по улице на пути в заведение в темно-коричневом мини-платье с прозрачной отделкой и на тонких бретелях. Поверх него звезда надела кожаное пальто с подкладкой из искусственного меха. В качестве обуви она выбрала открытые босоножки на каблуках в тон наряду.

Ранее в мае Ким Кардашьян в бриллиантах за миллион долларов пришла в суд по делу о хищении украшений. Слушание по упомянутому делу началось в Париже.