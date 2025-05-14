Британский модный бренд столкнулся с кризисом

Burberry собирается сократить до 1700 сотрудников, стремясь сократить расходы на фоне падения продаж. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, этот модный британский бренд в течение двух лет планирует избавиться от почти каждого пятого (18 процентов от общего количества) своего работника, сэкономив тем самым 80 миллионов долларов.

Burberry, как следует из публикации, пытается повысить популярность своей верхней одежды стоимостью в сотни тысяч рублей и «вернуть клиентов после того, как они сократили расходы в связи с кризисом». После того как в первом полугодии 2024-го розничные продажи компании упали более чем на 20 процентов, пост ее гендиректора покинул Джонатан Акеройд, которого сменил Джошуа Шульман, имеющий большой опыт работы с брендами из массмаркета, что породило разговоры об уходе бренда из люксового сегмента.

Пока же в завершившемся 29 марта финансовом году Burberry получила чистый убыток в 4 миллиона долларов, а ее скорректированная операционная прибыль сократилась почти в 20 раз, примерно до 35 миллионов. На фоне этого дивиденды выплачиваться не будут.