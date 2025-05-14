Ирина Старшенбаум пришла на кинопремьеру в модном образе

Актриса Ирина Старшенбаум появилась на премьере романтического роуд-муви «Туда», которая прошла 13 мая в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Фото «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Кинопоиска.

© РИА Новости

Ирина Старшенбаум позировала перед фотографами в голубом костюме с цветочным принтом, который состоял из топа с глубоким декольте и длинными рукавами и брюк-клеш. Актриса, исполнившая в фильме одну из главных ролей, добавила к образу золотые серьги-кольца, цепочку, сумку и бежевые босоножки. Знаменитость уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

© Газета.Ru

Среди гостей мероприятия также были Петр Федоров, Ингрид Олеринская, Владислав Тирон, Александра Ревенко, Евдокия Германова и другие знаменитости.

На прошлой неделе Ирина Старшенбаум в интервью изданию «Собака.ru» раскрыла, что считает испанского актера Хавьера Бардема («Старикам тут не место») секс-символом в кино.

«Мне кажется, [он] очень секси: в нем столько мужского», — поделилась артистка.

Старшенбаум также призналась, что «кайфует», когда смотрит на работы с Олегом Янковским. Актриса пояснила, что ей важна сексуальность актера в кино — в противном случае ей неинтересно смотреть.